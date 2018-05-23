Cadde'nin haberine göre, ailesiyle beraber bir kafede kahve içen Nur Fettahoğlu, tatil sorularına, "Çekimlerde son haftamıza giriyoruz, ardından klasik Fethiye'ye tatile gideceğim. Kızımla birlikte uzun bir tatil yapmayı düşünüyorum" dedi.

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