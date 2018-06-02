Geçtiğimiz yıl gıdı toparlama operasyonu geçiren Nur Yerlitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı. Ünlü modacı, verdiği kilolarla adeta bambaşka biri oldu.

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