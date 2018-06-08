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Cadde'nin haberine göre, 18 ayda 30 kilo verdiğini söyleyen modacı, “Kendi programımla zayıfladım. Bazı ilaçlar kullandım. Şerefsizim, ameliyat olmadım. Bunu kanıtlayan olursa pırlanta bilezik alacağım” açıklamasını yaptı.