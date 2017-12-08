Nur Yerlitaş sessizliğini bozdu

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın şehitlerle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti. Şarkıcı Serkan Kaya 1 ay önce çekilen ve 80 bin TL harcanan 'Kara Gözlüm'ün klibinin 1 dakikalık bölümünde Nur Yerlitaş'ı oynatmıştı. Çıkan haberler üzerine Kaya Nur Yerlitaş'ın oynadığı sahneleri klibinden çıkarıp 80 bin TL daha harcayıp klibin yenisi çekti. Toplamda 160 bin TL'ye mal olan klip bugün yayına girdi.

Öte yandan, Nur Yerlitaş'ın yakın arkadaşları Demet Akalın, Ajda Pekkan ve Işıl Reçber de ünlü modacının sözleri üzerine kendisini sosyal medyada takipten çıkmıştı. Nur Yerlitaş da bütün bu olan bitenin ardından sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Daha ne kadar kullanacaksınız beni? Yarın basın toplantısında görüşürüz melekler. Yeter artık benim önceliğimde klip konusu yok. Hele beni takipten çıkaranlara sitemim de yok. Kaleminizi adam gibi kullanın. Artık söz Serkan Kaya da... Doğruyu o anlatsın.

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