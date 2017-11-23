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Çıkan haberlerden sonra Yerlitaş konuyla ilgili basın açıklaması yaptı:



"Ben Nur Yerlitaş.

Benim hayata bakışımı, duruşumu beni uzaktan yakından tanıyan herkes bilir. Ucuz bir yanıltma taktiğiyle beni tüm sevenlerimin gözünde karalamaya çalışan kötü ruhlar asla sevinmesinler çünkü ben o kalıplara sığdırılamayacak kadar büyük yüreği olan bir kadınım.

