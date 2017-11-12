Nur Yoldaş: Ergüder Yoldaş’a sahip çıkamıyorlar!

HT Magazin’den Arif Hür’ün haberine göre, “Eski eşim Ergüder Yoldaş’la ayrılınca, müziği bırakmıştım, benim için bir anlamı kalmamıştı çünkü. Ama yıllar sonra kafamda bir ışık belirdi” diyen Yoldaş, sitem de etti: “Ergüder Yoldaş, bu toplumun malıdır. Gençler niye onun şarkılarını okumaz ki? Ona sahip çıkmıyorlar! Alsınlar, adamakıllı cover yapsınlar.”

Nur Yoldaş

Ergüder Yoldaş