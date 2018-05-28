HT Magazin'de yer alan habere göre, ‘Kara Melek’, ‘Melekler Adası’ gibi unutulmaz entrika dizilerinin ünlü senaristi Nuran Devres, son dönemin popüler marşlarından ‘İleri’nin babasına ait olduğunu açıklayarak izinsiz kullananlarla mücadele edeceğini söyledi.

Devres, ‘Savaşçı’ dizisinde sözleri babası Celal Emrem’e ait marşın izinsiz kullanıldığını belirtti:

“Eserin yaşı 70’i geçip anonim oldu ama yine de izin almak zorundalar. Bırakın izni, jenerikte adını kullanarak saygı gösterebilirlerdi. Hukuki yollara başvuracağım.”

Senarist Nuran Devres, babası Celal Emrem’in yazdığı marşı öğrencisi Faik Canselen’in 1928 yılında bestelediğini açıkladı.