Temmuz ayında geçirdiği ameliyatın ardından kemoterapi görmeye başlayan Hafitaş, 'Duymayan Kalmasın' programına konuştu.



Ünlü sanatçı "Tedavimin son evresindeyim. Şiddetli ağrılarım var. 12 Temmuz'daki ameliyatı atlattım. Şu anda dinleniyorum" dedi.



Hastane odasında çekilen fotoğrafını 'Şiddetli ağrılar ev hastaneye yatış' notu ile Instagram'da paylaşan Nuray Hafiftaş'ın kısalan saçları dikkatlerden kaçmadı.

nuray hafiftaş

Nuray Hafiftaşın sağlık durumu nasıl?