Nuray Hafiftaş için gelen son dakika acı haber sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü sanatçı Nuray Hafiftaş'ı kaybettik.

Bir süredir kanser tedavisi gören Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş dün gece yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ünlü sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nuray Hafiftaş nereliydi ve kaç yaşındaydı?

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Nuray Hafiftaş 8 Ağustos 1964 tarihinde doğdu. 53 yaşında hayata veda etti. Azeri kökenli Türk Halk Müziği sanatçısı ve bestecisinin ölüm tarihi ise 14 Şubat 2018'dir.

NURAY HAFİFTAŞ NERELİDİR?

Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 yılında Çıldır'da doğdu. İlkokulu Taksim'de okudu. İTÜ Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı. Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet"i ise İzzet Yıldızhan okudu.

Sanatçının son albümünde ise kendisine ait Be Hey Gafil ve "Yavrular isimli iki bestesi bulunuyor.

Türk Halk Müziği'nin çağdaş, otantizm'e asla ihanet etmeyen ama teknoloji'ye açık bir neferi oldu. Zaman oldu kendi kulvarında birlikte yarıştıkları meslektaşlarının albümlerinde vokal yapacak kadar alçak gönüllü ve özverili oldu.

Nuray Hafiftaş'ın Türk Halk Müziği klasik sanatçıları literatürüne girmesine neden olan özellikleri kuşkusuz sadece bunlar değil. "Eyvah Gönül" de ürettikleri eserlerden biri.

Star Prodüksiyon etiketiyle piyasaya çıkan Yazı Bir Dert Kışı Bir Dert isimli son albümünün prodüktörlüğünü Yusuf Savaş üstlendi. 12 eserden oluşan bu albüm yaklaşık dört yıl aradan sonra çıktı. Bekar olan sanatçı bir süredir kanser tedavisi görmektedir.

NURAY HAFİFTAŞ ALBÜMLERİ

Asker Mektubu (Arabesk) (Raks, 1987)

Yaradan Aşkına (Güneş, 1988)

Dön İki Gözüm (Güneş, 1989)

Dilanım (Güneş, 1990)

Divane Gönlüm (Destan, 1990)

Turquie Aşık (MCM, 1991)

Atılmaz Sevda (Güneş, 1991)

Arada Bir (NetSes, 1992)



Dinle (NetSes, 1993)

Şimdi Oldu (ASM, 1994)

Eline Düştüm (Mert, 1996)

Eyvah Gönül (Prestij Müzik, 2000)

Leyli Leyli (Prestij Müzik, 2002)

Sılayı Ver (Ateş Müzik Üretim , 2005)

Yıllarım (Ateş Müzik Üretim, 2007)

Müzik videoları

"Gözünü Toprak Doyursun"

"Dinle"

"Eyvah Gönül"

NURAY HAFİFTAŞ NEDEN ÖLDÜ?

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