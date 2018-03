Halter sporuna yaklaşık 5 yıl önce hocasının ısrarları üzerine başlayan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü'nde milli sporcu olarak görev yapan Levent, Sakarya'da asgari ücretle geçinen ailesinin de destekleriyle sayısız başarıya imza attı.

İsveç'te 2015'te düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 58 kiloda rekor kırarak 3 altın madalya kazanan ve 2016'da Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Levent, geçen yıl Tayland'daki Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda kızlar 58 kilo koparmada 84 kiloyla gümüş, silkmede 107 kiloyla altın madalya kazanırken, toplamda 191 kiloyla dünya şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcu ayrıca Türkiye'de yıldızlar, 15 yaş altı ve büyükler kategorilerinde de şampiyonluklar elde etti.

Halterde yüzlerce kiloyu omuzlayarak hemcinslerine de umut olan henüz 18 yaşındaki milli sporcu Levent, başarı basamaklarını adım adım nasıl tırmandığını anlattı.

Levent, dünya şampiyonluğunu elde ettiğinde, İstiklal Marşı'nın salonda okunmasının kendisini çok duygulandırdığını dile getirerek, "2020 Olimpiyatlarında Allah'ın izniyle ülkemi temsil edeceğim. Altın madalya sözü veriyorum. İnşallah o madalyayı alıp geleceğim." dedi.

Sporla okul başarısının arttığını, hayatının renklendiğini vurgulayan Levent, Konya'da eğitim gördüğünü ve buradaki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"HER ŞEY İYİYE GİDİYOR, DAHA DA İYİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Levent, halterin kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyleyerek, "Çok zorluklar yaşadık. Salonumuz yoktu. Bazı yarışmalara kendi imkanımızla gidip geliyorduk. Ailemiz para veriyordu. Ailemizin durumu belli, asgari ücretle çalışıyorlar. Tek ben değil, bu durumda bir sürü arkadaşım vardı. Hepsinin de durumu böyleydi. Zar zor gittik geldik ama çok iyi başarılar elde ettik. Şu an her şey iyiye gidiyor, daha da iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Üç kardeşinin bulunduğunu anlatan Levent, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haltere başlamaya karar verdiğimde ilk önce akrabalarım bana sıcak bakmadı ama ailem çok arkamda durdu. Allah onlardan razı olsun. Yanlışımla doğrumla hep arkamdalar. Benimle gururlanıyorlar. Ben iyi oldukça onlar seviniyor, onlar sevindikçe ben daha çok çalışıyorum. Çevremdeki herkes bana 'kızdan halterci olur mu', 'erkek sporu', 'boyun kısa kalır' dedi ama ben herkese böyle olmadığını gayet iyi bir şekilde gösterdiğime inanıyorum. Geçen sene Dünya Şampiyonu oldum. İstiklal Marşımızı okuttum, en güzeli de buydu."

"KÜÇÜKLÜKTEN ALIŞKINIZ AĞIRLIK KALDIRMAYA"

Levent, "Spor para işi değildir. Hele halter fakir sporudur. Biz zaten küçüklükten alışkınız ağırlık kaldırmaya. Ekonomik yetersizlikler spor yapmaya mani değil." şeklinde konuştu.

Kadınları spora davet eden Levent, "Halter zaten zenginlerin yapacağı bir spor değil. Ekonomik sıkıntım var diye kimse spordan kaçmasın, bunu düşünmesinler. Spor çok iyi bir şey, ben bunu çok iyi anladım. Hiçbir şekilde 'kadın-erkek sporu' diye bir ayrım yoktur. Kadınlar da her şeyi yapabilir." ifadelerini kullandı.

"SPORCULARIMIZIN BİN 260'I LİSANSLI KADIN SPORCULARDAN OLUŞUYOR"

ASP Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Gürdal Gümüş ise yürütülen faaliyetlere ilişkin, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübümüzün şu anda fiili olarak 3 bin 600 lisanslı sporcusu var. Türk sporuna ciddi anlamda hizmet veren bir spor kulübüyüz. Sporcularımızın bin 260'ı lisanslı kadın sporculardan oluşuyor. Özellikle dezavantajlı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altındaki, ekonomik yetersizliği olan veya Sosyal Ekonomik Destek ile ailelerinin yanında desteklenen çocuklardan seçilmiş olan sporcular. Hem ülke sporuna hizmet veriyoruz hem de çocukların rehabilitasyon süreçlerine sporla katkı sağlıyoruz."

Kulüp bünyesinde farklı branşlarda çalıştıklarını ve sporcuların pek çok şampiyonluğa imza attığını bildiren Gümüş, Ağrı Kadın Futbol Takımı'nı da kurduklarını sözlerine ekledi.