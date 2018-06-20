İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik olarak sosyal medya hesaplarıyla ilgili yaptığı çalışmada Abdullah T. isimli şahsın sosyal paylaşım sitesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne ve sözde lideri terörist başı Abdullah Öcalan'ı övücü, örgüte katılım ve eylem yapmayı özendirici paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis, Abdullah T.'yi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah T., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklandı.