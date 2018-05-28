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Ünlü oyuncu yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenilen ‘Çalgı Çengi İkimiz’ ve ‘Ailecek Şaşkınız’ filmlerinin yapımcısı Necati Kocabay ile önceki gece Asmalımescit’teki Soho House’taydı.