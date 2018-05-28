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Nurgül Yeşilçay aşk orucunu bozdu

28.05.2018 - 07:16 | Güncelleme:

Nurgül Yeşilçay iki yıllık aşk orucunu yapımcı Necati Kocabay’la bozdu. Önceki gece sevgilisinin evine girerken görüntülenen ünlü oyuncu, “İlişkimiz henüz çok yeni. Mutluyum” dedi

  • 1 Nurgül Yeşilçay aşk orucunu bozdu - Magazin haberleri
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    Ankaralı işadamı Özgür İnal’dan ayrıldıktan sonra kalbini aşka kapatan Nurgül Yeşilçay, iki yıl sonra yeni bir ilişkiye yelken açtı. 

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    Ünlü oyuncu yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenilen ‘Çalgı Çengi İkimiz’ ve ‘Ailecek Şaşkınız’ filmlerinin yapımcısı Necati Kocabay ile önceki gece Asmalımescit’teki Soho House’taydı.

  • 3 Nurgül Yeşilçay aşk orucunu bozdu - Magazin haberleri
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ikili, saat 05.00 sularında Kocabay’ın Nişantaşı’ndaki evine geçti. 

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    Fotoğraflarının çekilmesine aldırış etmeyen sevgililer soruları yanıtsız bırakıp eve girdi.

  • 5 Nurgül Yeşilçay aşk orucunu bozdu - Magazin haberleri
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    HT MAGAZİN’in ulaştığı Yeşilçay, Kocabay’la ilişkisiyle ilgili, “İlişkimiz henüz çok yeni. Mutluyum” yorumunu yaptı.

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