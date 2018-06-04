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Bir süre öncesine kadar yarışmacıların seçimleri için il il dolaşan ekip, geride bıraktığımız gün de objektif karşısına geçti. Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’la birlikte jüri üyeliği yapacak olan Nurgül Yeşilçay, bu çekimlerden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.