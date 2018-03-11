Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, değiştirdiği saç modeliyle dikkat çeken oyuncu Nurgül Yeşilçay ''Hem iş hem de aşk olarak boşum. Ben de kendime imaj yapıyorum'' dedi.

''Botoks ve dolgu kurbanı oldu'' şeklindeki haberle ilgili şunları söyledi: ''Yüzüm çok şişmişti. Evet kötü duruyordu, ama geçti.'' dedi.