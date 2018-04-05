TATLITUĞ 2’NCİ BİLGİNER 3’ÜNCÜ

Global sıralamada 12 bin 771 sıra yükselerek Türk oyuncular arasında birinci olan Nurgül Yeşilçay’ı, Kıvanç Tatlıtuğ ve Haluk Bilginer takip etti.

HT Magazin'de yer alan habere göre, son olarak İranlı yönetmen Bayram Fazli’nin ‘Güzel Cin’ adlı filminde rol alan, başrolünde oynadığı dizilerle yurtdışında da geniş bir hayran kitlesi olan sanatçıya yurtiçinden ve yurtdışından tebrik mesajları yağdı.

‘SAHNELERE GERİ DÖNECEĞİM’

Sıralamaya ait tabloyu takipçileriyle paylaşan Yeşilçay önce, “Bana dünyadan bahset kardeşim” şeklinde esprili bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu daha sonra, tiyatro sahnesine dönüş sinyali verdi.

Yeşilçay’ın, “Gönlüme göre bir oyun bulur bulmaz özlediğim tiyatro sahnelerine döneceğim” notu çok sayıda beğeni aldı.