Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, 2008 yılında Nurgül Yeşilçay'ı arayan Turgut İlter ve Hülya Baykara adlı kişiler, ünlü isimlerin biyografilerini bir ansiklopedide ve internette yayınladıklarını belirterek, ünlü oyuncudan bir kereliğine bin 236 TL istedi. Öneriyi kabul eden Yeşilçay, iki şüpheliye kredi kartı bilgilerini verdi. Ancak İlter ve Baykara; bir kez çekim yapmaları gerekirken Yeşilçay'ın rızası dışında Kasım 2008 ile Haziran 2009 arasında 10 kez bin 236'şar TL çekti.
YAKALANAMIYORDU
Hesabından fazla para çekildiğini fark eden Yeşilçay duruma itiraz edince, iki şüpheli ünlü oyuncuya 13 bin TL'lik çek verdi ancak çek karşılıksız çıktı. Yeşilçay'ın şikayeti üzerine iki şüpheliye 'Başkasına ait, haksız olarak elde edilen banka kartı bilgilerini kullanarak menfaat temin etmek' suçundan dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dört yıldır devam eden davada; Turgut İlker, hakkındaki yakalama kararına rağmen bugüne kadar bulunamazken, diğer şüpheli Hülya Baykara hakkında karar çıktı.
Mahkeme, Baykara'ya 'Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçu kapsamında 2.5 yıl hapis cezası verdi. Turgut İlter hakkındaki dosya ise ayrılarak yargılamanın devam etmesine karar verildi.
Geçtiğimiz günlerde Turgut İlter de yakalandı. Mahkemede ifadesi alınan İlter, şirketin sahibinin abisi olduğunu, kendisinin isteği üzerine bu işlemleri yaptığını fakat abisinin iki yıl önce vefat ettiğini anlattı. Mahkeme, suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren İlter'i 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. İlter'in mahkemedeki saygılı tavrı nedeniyle ceza 2 yıl 6 aya indirildi. İlter'in cezası ertelenmedi.
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