HT Magazin'de yer alan habere göre, usta oyuncu, 20 Nisan’da seyirciyle buluşacak olan absürt komedi ‘Vallahi Hortladı’da bugüne kadar çizdiği imajın tam tersi bir şekilde izleyicinin karşısına çıkacak.



İnsanlara şifa dağıtan, 15 yıldır tövbe etmiş Nuri Hoca adlı karaktere hayat verecek olan Alço, sakalları ve kıyafetiyle bambaşka birine dönüşecek.



Ünlü oyuncu filmde, kendisinden yardım isteyenlere gazoz karşılığında yardım edecek.

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