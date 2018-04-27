Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Türk oyuncu Nuri Şahin, dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi'ne kabul edildi.

Nuri Şahin, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından, dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Harvard'da eğitim alacağını duyurdu.

Başvuru mektubunun kabul edilmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Nuri, "Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı, yeri, zamanı yok. Başvuru kabul mektubum geldi, yazın Harvard'da alacağım eğitim için çok heyecanlıyım, efsane profesör Anita Elberse ile tanışacağım için de." ifadelerini kullandı.

— Nuri Şahin (@nurisahin) April 26, 2018

Türkiye'yi uzun yıllardır Avrupa'da başarıyla temsil eden Nuri Şahin, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol attı.