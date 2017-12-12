Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin, kendisinin yazıcıdan fotoğrafını bastırıp duvarına asan bir taraftarına forma sözü vererek, “Eline sağlık kardeşim. Duygulandırdın. ilk fırsatta bir forma ulaştırayım sana” demişti. Sözünü tutan Şahin, taraftarın paylaşımını alıntılayıp, “Duvarın rengi sarı siyah olmuş. Yalnız hep orada durmasın forma. Ara sıra halı saha maçlarında da giyersin” ifadelerini kullandı.

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