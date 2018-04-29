Nürnberg - Eintracht Braunschweig maçı ne zaman?

Nürnberg ve Eintracht Braunschweig, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Nürnberg 54 puanla 2. sırada, Eintracht Braunschweig 39 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Nürnberg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Eintracht Braunschweig, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 668 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nürnberg kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Eintracht Braunschweig sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Nürnberg son haftadaki Kaiserslautern müsabasında 1-0 yenildi.

Eintracht Braunschweig, Karlsruher karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Nürnberg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Nürnberg, kendi sahasında 28 gol attı, 20 gol yedi.

Eintracht Braunschweig ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Eintracht Braunschweig, 15 gol atarken 17 gol yedi.