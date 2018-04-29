Nürnberg - Eintracht Braunschweig maçı ne zaman?

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Nürnberg, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Eintracht Braunschweig takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. 54 puanlı Nürnberg 2. sırada bulunuyor, Eintracht Braunschweig 39 puana sahip ve 13. sırada. Nürnberg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Eintracht Braunschweig, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 668 kodlu maçı oynayanlar; Nürnberg galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.30, Eintracht Braunschweig galibiyet oranı 3.60. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Nürnberg son hafta oynanan Kaiserslautern maçında 1-0 yenildi.

Eintracht Braunschweig ise Karlsruher maçında 2-1 kazandı.

Nürnberg, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 20 gol yedi.

Eintracht Braunschweig, dış sahada 2 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Eintracht Braunschweig 15 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.