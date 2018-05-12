Nürnberg - Fortuna Düsseldorf maçı öncesi rakamlar

Nürnberg ve Fortuna Düsseldorf, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Nürnberg 60 puanla 1. sırada, Fortuna Düsseldorf 60 puanla 2. sırada bulunuyor. Nürnberg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Fortuna Düsseldorf, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 445. İddaa'da Nürnberg kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Fortuna Düsseldorf kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Nürnberg son haftadaki Kaiserslautern müsabasında 1-0 yenildi.

Fortuna Düsseldorf, Erzgebirge Aue karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Nürnberg, 30 gol attı ve 20 gol yedi.

Fortuna Düsseldorf ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fortuna Düsseldorf, 24 gol atarken 22 gol yedi.