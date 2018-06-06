Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu 'Hadi Be' programına katılan Nursel Ergin samimi açıklamalarda bulundu. İşte Ergin'in açıklamalarından satırbaşları:

"EŞİMİN RESTORANINA DANIŞMANLIK YAPIYORUM"

Program ekibini eşinin Karaköy’de açtığı mekanda ağırlayan Nursel Ergin, “Buraya gelenler seni görebilirler mi?” sorusuna, "Burası eşimin restoranı, ortağıyla açtı. Ben dekorasyonu yaptım, yemek menüsünü hazırladım ve danışmanlık yapıyorum. Hep buradayım. Zaten eşim 2.5 haftadır etimden sütümden faydalanıyor burada” cevabını verdi.

"ALTYAPIM SAĞLAM, ESKİDEN ANTRENÖRDÜM"

Güzel sunucu, programın 'Doğru-Yanlış' bölümünde "Yemek programı yaptığım için kilomu korumakta çok zorluk çekiyorum" cümlesine 'Yanlış' kartını göstererek yanıt verdi: Ben doğuştan sağlıklı beslenmeye programlanmış biriyim. Çok avantajlıyım. Bir de altyapım sağlam, eskiden antrenördüm. Bayağı belgeli. Gece uyurken bile beni yatakta kalça hareketleri yaparken, gerinirken görebilirsiniz. Sürekli aklımda spor ve sağlıklı beslenme var.

"GÖZÜM GÜZEL DEĞİL ASLINDA, HARESİ VAR"

Nursel Ergin, gözlerini çok beğendiğini söyleyen Saygı’ya "Benim gözüm güzel değil aslında. Güzel görünmesinin numarası ne biliyor musun? Etrafı siyah kalemle çizilmiş gibi. Haresi var. Tek numarası o" karşılığını verdi.

"ERKEKLER DAHA DEDİKODUCU"

Erkeklerin kadınlardan daha çok dedikodu yaptığını iddia eden Ergin, "(Dedikodu yapmam) diyen yalan söyler. Ama erkekler bizden daha beter. Mesela eşimin en az 5 grubu var, neler dönüyor orada. Benim çok erkek arkadaşım var, çok fenasınız" ifadelerini kullandı.

"BENİ YABANCILARA BENZETİYORLAR"

Türklere benzetilmediğini söyleyen Ergin, "Beni yabancılara benzetiyorlar. Zaten Selanik göçmeniyim, gerçekten fizik olarak da Türk tipi değilim, yüz olarak da değilim" şeklinde konuştu.

"GENÇ KIZKEN, ÇOK GÜZELDİM"

Ünlü sunucu, “Güzel olduğunu düşünüyor musun?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Genç kızken çok güzeldim. Bir keresinde beni gören biri, arabasıyla kaza yapacaktı neredeyse. Herhalde yaşlanmaya başladım, bugünlerde onu çok anlatıyorum. Bizim sınıfta 10 tane erkek çocuk vardı, kimse bana bakmıyordu. Çok ufak tefek, minnacıktım çünkü. Birkaç sene sonra onlardan biri arabasıyla yolda giderken beni gördü, bir fren yaptı, ‘Ben olmuşum’ dedim! O zaman güzeldim.”

"MİNYON OLMAMI ÇOK SEVİYORUM"

Nursel Ergin, yaşını göstermediğini de söyledi: Minyon olmamı çok seviyorum. 38 yaşındayım, yaşımı göstermiyorum. Yüzümü çok küçük bulurum, o çok avantaj. Kendimle barışığımdır. Ama bazen 5 santim daha uzun olmak istediğim olmuştur.

"KEVGİR VE HAVAN KOLEKSİYONUM VAR"

Yayında ilginç koleksiyonlarından bahseden ünlü sunucu, "Kar küresi biriktirmekten hoşlanıyorum. Kevgir koleksiyonum da var. Hepsi tarihi. Bir de havan koleksiyonum var, gördüm mü dayanamıyorum alıyorum" dedi.

"RESTORAN AÇSAM TUVALETİ ÜNLÜ OLUR"

Nursel Ergin, “Bir restoran açsam, ...’sı çok ünlü olurdu” cümlesindeki boşluğu şöyle doldurdu:

“Tuvaleti. Bu konuda hassasım. Her şeyi bulmak istiyorum orada. Gelen konuğum da rahat etsin istiyorum. Eşimin mekanında da bir tuvalet hazırladım, bir kadının tüm ihtiyaçları var içinde; iğne, cımbız, makyaj temizleme ürünleri.”

"OYUNCULUĞA AÇIĞIM, SİNEMA FİLMİNDE OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Oyunculuğa yeşil ışık yakan Nursel Ergin, "7 sezondur yemek programı yapıyorum. Evet, yemeği çok severim ama bende başka cevherler de var. Mesela dizi oyunculuğu yaptım. Bence o dönem çok kötüydüm, çünkü diksiyon filan o işlerden hiç anlamıyordum. Ama şimdi farklı. Bence güzel oyunculuk yapabiliyorum. Ona inanıyorum. Bir sinema filminde yer almayı çok istiyorum. O yüzden oyunculuğa açığım" ifadelerini kullandı.