Nursel Ergin evlendi! Nursel Ergin kimdir?

Nursel Ergin'den beklenen haber geldi... Ergin dünyaevine girdi. İşte Nursel Ergin'in düğünündeki gelişmeler...

Nursel Ergin, önceki akşam Sultanahmet Binbirdirek Sarnıcı’nda işadamı Murat Akyer’le dünyaevine girdi. Sunucu, “Çok büyük paraların harcandığı bir düğün yapmak istemedim. O parayla çocukları okutacağım” dedi.



Vintage ürünleri sevdiğini belirten Ergin, “Gelinliğimin tülü, 100 yıllık. Hayallerimdeki gelinliği, Taci Babacan dikti. Abartıyı seven biri değilim. İstediğim oldu, aşk kazandı, bu bana yeter” açıklamasını yaptı.



Nursel Ergin geçen 28 Temmuz'da Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda Murat Akyer ile nişanlandığını duyurmuştu.

NURSEL ERGİN'E DEMET AKALIN'DAN TEPKİ GELDİ



Nursel Ergin’in “Her şeye rağmen evlendik” sözleri Demet Akalın’ın tepkisine neden oldu. Akalın, twitter sayfasına isim vermeden şunları yazdı: “Arkada kanserli bebek bırak. Üstüne evlenirken ‘Her şey inat’ de. Yuhhh yuh! Biz de bunlara prim verelim. Televizyona çıksınlar. Bize yazıklar olsun.”



DEMET AKALIN, NURSEL ERGİN KONUSUNDA YANILDI



Demet Akalın’ın paylaşımına gelen yorumlar onun bu mesajı Nursel Ergin’e gönderdiğini ortaya çıkardı. Ancak Demet Akalın’ın kullandığı ‘kanserli bebek’ ifadesi yanlıştı çünkü kanseri yenen Murat Akyer’in çocuğu değil, ilk eşiydi.



Nursel Ergin hakkında çok sayıda haber yapıldı, hatta Demet Akalın sosyal medya hesabından sert bir açıklamada bulundu. Bu gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Ergin bir başka isim üzerinden şu açıklamayı yaptı:



“Birbirinin aynı mantıkta asla dikkate almayacağım gündemde kalmak için ne yapacağını şaşırmış iki şahıs beni hiç ilgilendirmiyor. Diğer kanallar magazinden anlamıyor herhalde hiç başka kanalda konuşulmayan bu konuyu çevirip çevirip olayın ekmeğini yemeye çalışıyor bunlar. Üstelik olayın aslı bu değilken… Herkes kendisine baksın valla ben gülüyorum hiç etkilenmiyorum dürüstlükte kadınlıkta namusta elime su dökmeye bile layık değiller…”

NURSEL ERGİN NEDEN TEPKİ GÖRDÜ?



Murat Akyer'in ilk eşi, 2 çocuğunun annesi Kamer Akyer, Şubat 2016'da lenfomaya yakalandı.



Mayıs 2016'da hastalığı yendi.



Çift avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada tedavi boyunca ilişkilerinin arkadaşlığa dönüştüğünü, bu sebeple evliliklerinin bittiğini açıkladı.



Eylül 2016'da boşandılar. Murat Akyer evliyken Nursel Ergin ile ilişkisi olduğu haberlerini de yalanladı.

NURSEL ERGİN KİMDİR?



İsmini 'Var mısın yok musun?' isimli programla duyuran Nursel Ergin, İstanbul’da 30 Temmuz 1980’de doğdu.



Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin’in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.



'Var mısın Yok musun?' adlı yarışmayla herkes tarafından tanınan Nursel Ergin, kısa sürede samimiyeti ve içtenliğiyle izleyicilerin gönlünü kazanmış ve anlattığı hayat hikayesiyle insanları derinden etkilemiştir.



Yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Mutfağım adlı yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu.



37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında beri Nursel’in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

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