Cadde'nin haberine göre, oyuncu, geçtiğimiz sene Aşk-ı Memduh oyununun turnesine alkollü gittiği için Erhan Yazıcıoğlu'yla konuşmadığı haberlerinin doğru olmadığını söyledi. İdiz, Yazıcıoğlu'nun 50'nci sanat yılında şarkı da söyleyeceğini söyledi.



Aşk sorularına ise oyuncu, "Aşk yok, oradan emekli oldum. Evlenmeyi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

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