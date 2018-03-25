Nusaybin'in Yeni Turan Mahallesi Çağlayan Caddesi'nde bulunan terk edilmiş evden kötü koku gelmesi üzerine, mahalle sakinleri tarafından yapılan aramada, erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, Terk edilmiş evde yapılan inceleme çalışmalarının ardından, bulnan erkek cesedi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi'ne morguna götürüldü. Metruk evde bulunan cesedin, Suriyeli bir erkeğe ait olabileceğini belirten yetkililer, kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Olay yerinde yapılan incelemede, erkek cesedinin bileklerinde kesikler olduğu tespit edildi.

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