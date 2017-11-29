Nusr-Et'in teras katında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yayınladığı videolarla sosyal medyada büyük ün kazanan ve dünya çapında isim yapan Nusret Gökçe'ye ait restoranda yangın çıktı.

IZGARA VE BACA KISMINDA YANGIN

Habertürk Haber Merkezi'nden Hasan Örnekoğlu'nun edindiği bilgilere göre; Saat 09.45 sıralarında restoranın çatı katındaki ızgara ve baca kısmında başlayan yangını ilk olarak çalışanlar söndürmeye çalıştı. Kısa sürede dumanların sardığı ünlü restorana olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Siyah dumanların havayı kapladığı yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Nusret