Nusret-2017 Davet Tatbikatı başlıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Saros Körfezi'nde 24 Kasım'da başlayacak "Nusret-2017 Davet Tatbikatı", 3 Aralık'a kadar sürecek.

Tatbikata Türkiye'den altı mayın avlama gemisi, birer komuta-kontrol gemisi (mayın dökücü), fırkateyn, karakol gemisi, helikopter, mayın toplama botu, sualtı savunma görev timi, sahil güvenlik botu, AUV Timi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan iki görev uçuşu ve bir C-130 nakliye uçağı katılacak.

Tatbikata ayrıca, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında, İngiltere'den bir komuta kontrol gemisi ve mayın avlama gemisi, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'den birer mayın avlama gemisi ile Bulgaristan'dan bir mayın tarama gemisi olmak üzere toplam altı gemi, yine Bulgaristan'dan bir mayın avlama gemisi, Katar ve Yunanistan'dan Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timleri, Azerbaycan, Cezayir, Katar, Romanya, Slovenya ve Türkmenistan'dan toplam 11 gözlemci ve Romanya'dan iki karargah subayı katılım sağlayacak.

Tatbikat, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Nusret-2017

Davet Tatbikatı

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