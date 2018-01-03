Yaptığı tuzlama hareketine 'Salt Bea' adını veren ve bu hareketiyle tüm dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe'ye Hollywood yıldızlarının hayranlığı bitmiyor.



Saklambaç’ta yer alan habere göre; geçtiğimiz ay ünlü DJ Khaled'in evinde verdiği 42'inci yaş günü partisinde mangal başına geçen Nusret, yeni yılı da DJ Khaled ve bir diğer rapçi P. Diddy ile karşıladı.



Beverly Hills'te P. Diddy'e ait 14 milyon dolarlık malikaneye giden sosyete etçisi, simokinin üzerine taktığı 'N' harfi işlemeli beyaz şalıyla 'Baba' filminden fırlamış gibi.

Nusret

nusret gökçe

P. Diddy