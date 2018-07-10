Nusret bu kez J Balvin ile tuzladı!

Saltbae hareketiyle tüm dünyada fenomenleşen Nusret Gökçe'nin ABD'de bulunan restoranını ziyaret eden dünyaca ünlü şarkıcı J Balvin, Gökçe'nin tuzlama hareketini yaptı. Nusret, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı