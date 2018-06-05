Tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, bu kez Billions dizisinin 3. sezon 11. bölümünde rol aldı. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaştı.



Nusret Gökçe, daha öncede uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatını anlatan Narcos dizisinde rol almıştı. Gökçe, konuk oyuncu olarak yer aldığı dizinin çekimlerinde, dizinin önemli karakterlerine bir restoranda et servisi yaptı.

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