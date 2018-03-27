Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan, Amerika ve Dubai'de restoranlar açan Nusret Gökçe, efsane futbolcu Maradona ile bir araya geldi.

Daha önce birbirinden birbirinden ünlü yıldızları ve futbolcuları ağırlayan Nusret, Maradona ile buluştuğunu Instagram hesabından duyurdu. Nusret paylaştığı videoya, "Türkiye’nin gururusun dedi" notunu düştü. İşte Nusret ile Maradona'nın buluştuğu anlar...