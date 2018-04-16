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Nusret okulu bırakmasıyla ilgili şunları söylüyor: "Maden işçisinin 5 çocuğundan biriyim... Daha 2 yaşındayken Erzurum’dan Darıca’ya taşındık ailece. İşi sebebiyle ancak 4-5 haftada bir gün görebildim babamı. Sadece en küçük kardeşim lise mezunu, onun dışında hiçbirimiz okuyamadık maddi sebeplerden dolayı. Ortaokulu altınca sınıfta terk etmek zorunda kaldım."