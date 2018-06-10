Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla dünya çapında üne kavuşan işletmeci Nusret Gökçe, doğum yeri olan Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyünde külliye yaptırdı. 4 bin metrekare üzerine kurulan ve maliyeti 4.5 milyon TL'yi bulan külliyenin açılışına Nusret de katıldı.
YİNE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Köyüne ayak basar basmaz köylülerinin büyük bir ilgisiyle karşılaşan Nusret, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmayıp herkesle tek tek fotoğraf çekildi. Köyde yaşayan büyüklerini de evlerinde ziyaret eden Gökçe, açılışta kestiği kurdele parçasıyla tuz dökme hareketi yaparak yine dikkatleri üzerine çekti.
Külliyeye ‘Fatma Faik Gökçe’ ismini vererek anne ve babasının adını yaşatmayı amaçlayan Nusret, uzun bir aradan sonra geldiği köyünde ayağının tozuyla yaylalardaki temiz havanın tadını çıkardı. Yaylada eşek binen Nusret, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da memleketine olan özlemine vurgu yaptı.
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında temeli atılan külliyenin bu yıl Kadir Gecesi’nde açılışını yapan dünyaca ünlü et ustası Nusret Gökçe, “Bugün çok mutlu bir günümdeyim. Köyüme, görmüş olduğunuz bu eseri kazandırmanın sevincini yaşıyorum. Buraya anne ve babamın ismini vererek uzun yıllar onların adını yaşatmak istiyorum. İnşallah içini doldurursunuz. Dualarınızla birlikte daha güzel projelerle Erzurum’a yatırım yapmaya devam etmek istiyorum“ dedi.
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