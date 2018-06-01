Dünyanın önde gelen ekran kartı üreticilerinden NVIDIA, 20 Ağustos'ta gerçekleştireceği Hot Chips Sempozyumu'nda yeni nesil GPU'larını tanıtacak. Firmanın ASIC tasarım mühendisliği başkan yardımcısı Stuart Oberman'ın sunumuyla başlayacak olan organizasyonda, NVIDIA'nın yeni nesil grafik birimi Turing ve beraberinde GeForce GTX 1100 serisinin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Bu noktada farklı kaynaklardan gelen bilgiler, firmanın Hot Chips Sempozyumu'ndaki stratejisini daha farklı resmediyor. İddialara göre NVIDIA, GTX 1180'i hiç ortaya çıkarmadan yalnızca Turing'i tanıtarak organizasyonu tamamlayabilir. Ancak bir kesim de Turing ile birlikte yeni amiral gemisi 1180'in de podyuma çıkacağı görüşünde.

GeForce GTX 1180'in fiyatı ve özellikleri

GeForce ailesine eklenecek olan GTX 1180, GDDR6 belleklerin ilk kez kullanıldığı ekran kartı olacak. 12 nm teknolojisiyle geliştirilen Turing mimarisine sahip ekran kartı, 3584 CUDA çekirdeği, 224 desen haritalama birimi ve 16 GB bellek ile donatılacak. Cihazın yurt dışında 699 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.