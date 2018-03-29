Geçtiğimiz gün ABD’nin San Jose kentinde gerçekleştirilen Nvidia GPU Technology Conference’da sahneye çıkan şirketin kurucu CEO’su Jensen Huang, kripto para madenciliğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Nvidia tarafından üretilen grafik işlemcilerin (GPU) popüler kripto paralardan Ether madenciliği için yoğun olarak kullanılmasından rahatsızlık duyduklarını belirten Huang, kripto para madenciliğinin Nvidia’nın işi olmadığını ve bunun gelecekte de böyle kalmasını istediğini söyledi.

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Huang, “Oyun sektörü büyüyor, iş istasyonları büyüyor, yapay zeka destekli veri merkezleri büyüyor, yüksek performanslı bilgi işlem büyüyor. Dürüst olmak gerekirse, ürettiğimiz grafik işlemcilerin bu alanlarda kullanılmasını yeğlerim.” dedi.

Son dönemde kripto para madencilerinin GPU stoklarını tükettiğini hatırlatan Huang, Nvidia’nın stok tazelemekte zorlandığını itiraf etti.

Huang ayrıca, yazılım sektörünün geleceğinin yapay zekada yattığını belirtti.

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