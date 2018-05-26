Nybergsund - Alta maçı istatistikleri

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Nybergsund, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Alta takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Nybergsund 7 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Alta 9 puanda ve 7. sırada. Nybergsund son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Alta son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 245 kodlu maçı oynayanlar; Nybergsund galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Alta galibiyet oranı 0.00.

Nybergsund son haftadaki Raufoss müsabasında 2-3 yenildi.

Alta, Skeid karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Nybergsund, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 7 gol yedi.

Alta, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Alta, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.