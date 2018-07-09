Nybergsund - Odd Grenland B düellosu

Nybergsund ve Odd Grenland B, 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Nybergsund 10 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Odd Grenland B 16 puanda ve 10. sırada. Nybergsund son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Odd Grenland B son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 447 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nybergsund kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Odd Grenland B sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Nybergsund son hafta oynanan Odd Grenland B maçında 3-3 berabere kaldı.

Odd Grenland B ise Nybergsund karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Nybergsund, 8 gol attı ve 11 gol yedi.

Odd Grenland B, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Odd Grenland B 6 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.