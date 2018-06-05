Nyköpings BIS - Rynninge IK maçı istatistikleri

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Nyköpings BIS ile Rynninge IK, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Nyköpings BIS 9 puanla 13. sırada, Rynninge IK 13 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Nyköpings BIS, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Rynninge IK son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 474 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nyköpings BIS kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Rynninge IK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Nyköpings BIS son hafta oynanan Rynninge IK maçında 1-2 yenildi.

Rynninge IK ise Nyköpings BIS maçında 1-2 kazandı.

Nyköpings BIS, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Nyköpings BIS, kendi sahasında 5 gol attı, 10 gol yedi.

Rynninge IK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Rynninge IK, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.