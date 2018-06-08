Nyköpings BIS - Sandvikens IF maçı heyecanı

Nyköpings BIS ve Sandvikens IF, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 10 puanlı Nyköpings BIS 13. sırada bulunuyor, Sandvikens IF 10 puana sahip ve 12. sırada. Nyköpings BIS son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Sandvikens IF, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 204. İddaa'da Nyköpings BIS kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sandvikens IF kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nyköpings BIS son haftadaki Assyriska müsabasında 1-2 kazandı.

Sandvikens IF ise Vasteras SK FK maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Nyköpings BIS, 7 gol attı ve 12 gol yedi.

Sandvikens IF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sandvikens IF, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.