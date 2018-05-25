Nyköpings BIS - Syrianska FC düellosu

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Nyköpings BIS, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Syrianska FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 9 puanlı Nyköpings BIS 9. sırada bulunuyor, Syrianska FC 9 puana sahip ve 8. sırada. Nyköpings BIS, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Syrianska FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 162 kodlu maçı oynayanlar; Nyköpings BIS galibiyet oranı 2.55, beraberlik oranı 3.20, Syrianska FC galibiyet oranı 2.00.

Nyköpings BIS son hafta oynanan Syrianska FC maçında 1-3 yenildi.

Syrianska FC ise Nyköpings BIS karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Nyköpings BIS, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Nyköpings BIS, kendi sahasında 3 gol attı, 5 gol yedi.

Syrianska FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Syrianska FC, 6 gol atarken 4 gol yedi.