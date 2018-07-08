Nyköpings BIS - Tegs düellosu

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Nyköpings BIS, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Tegs takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Nyköpings BIS 15 puanla 12. sırada, Tegs 15 puanla 13. sırada bulunuyor. Nyköpings BIS, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Tegs, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 417 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nyköpings BIS kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Tegs sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler.

Nyköpings BIS önceki hafta Assyriska mücadelesinde 1-2 kazandı.

Tegs ise IFK Lulea karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Nyköpings BIS, 8 gol attı ve 12 gol yedi.

Tegs, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Tegs, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.