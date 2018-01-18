Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nca, ünlü yazara ilişkin çalışmaların desteklenmesi, sanatı ve mücadelesinin daha yakından tanınması, yaratıcılığının anlaşılabilmesi için düzenlen inceleme-araştırma yarışması sonuçlandı. Ancak Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’ndan Hıfzı Topuz, Prof. Dr. Cevat Çapan, Turgay Fişekçi, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Gülsoy, Doç. Dr. Zeynep Uysal; Kastamonu Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Hasan Keseroğlu ve Nilüfer Belediyesi Kültür Müdürü Güney Özkılınç’tan oluşan seçici kurul, başvuran 4 çalışmayı da ödüle değer bulmadı.

Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre vakıftan yapılan açıklamada “Seçici kurul, çalışmaları değerlendirmiş ve katılan araştırmaların hedeflenen ölçütleri karşılamadığı sonucuna varmıştır” denildi. Çalışmaların dağınık, akademik disiplinden uzak olduğu ve incelenen konuya ilişkin eksiklikler içerdiği de belirtildi.

‘4 ÇALIŞMA GELMESİ NORMAL’

Yarışmaya Nâzım Hikmet’in çalışmalarının nesnel olarak incelendiği bitirme, yüksek lisans ve doktora tezleri dahil olmak üzere son 3 yılda hazırlanan ancak hiç basılmamış olan çalışmalarla başvurulması öngörülmüştü. Araştırma alanındaki ödül için kendilerine toplamda 4 çalışmanın yollanmasının normal olduğunu söyleyen vakıf temsilcisi Turgay Fişekçi, “Sonuç olarak kitap hacminde araştırmaların katıldığı bir yarışma. Katılan çalışmalar bence değerliydi, emek verilmiş. Ama bir araştırmada bulunması gereken çok yönlülük, nesnel bakış gibi özellikleri karşılamıyorlardı” dedi.

‘BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI’

En iyi çalışmanın “Nâzım Hikmet’in Bilinmeyen Güfte Kitapçığı-Karım Beni Aldatırsa” başlıklı 40 sayfalık tez olduğunu belirten Turgay Fişekçi, “Nâzım’ın 1933 yılında Mümtaz Osman takma adıyla İpek Film’in çektiği ‘Karım Beni Aldatırsa’ filminde kullanılan şarkıların sözlerini yazdığını ortaya koyan bir çalışma geldi. Ancak araştırma niteliğinde değildi. Giriş bölümünden sonra sadece araştırmanın materyallerinin fotokopisi sunulmuştu. Değerli bir çalışmaydı ancak araştırma türünde olmadığı için beklentiyi karşılamadı. Bir sahaf da aynı bilgileri toplayıp sunabilirdi. Nâzım eserlerinde sansürü anlatan 200 sayfalık bir başka çalışma ise nesnel bir anlatıma sahip olmadığı için seçilmedi. Diğer çalışmalar da vakfın beklentisinin altında kaldı” dedi.

‘EMEKLERİ DEĞERLENDİRİLEBİLİR’

Seçici kurulda yer alan Kastamonu Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Hasan Keseroğlu da yarışmanın bir inceleme araştırma yarışması olduğunun altını çizerek, “Hiçbir çalışma araştırma koşullarını karşılamıyordu. Dünyada araştırma denilince başlık, amaç, hipotez, kapsam, yöntem vb. özellikler gelir akla. Eğer bu metinlerde bu yaklaşım olsaydı elbette ödül söz konusu olabilirdi. Ama maalesef yoktu. Umarım katılanlar bir araştırma makalesi olması yönünde çalışmalarını sürdürürler. Bu yarışmalar sürecektir. Vakfın etkinlikleri içinde verdikleri emekleri değerlendirebilir” diye konuştu.

ŞİİR ÖDÜLÜ

Nâzım Hikmet adına bir de şiir yarışması bulunuyor. İlk olarak 1995 yılında Suriyeli şair Adonis’in layık görüldüğü Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Ödülü, 1997’de Fransız şair Aime Cesaire’ye, 2003 yılında Filistinli şair Mahmud Derviş’e, 2009’da ise Danimarkalı şair Erik Stinus’a verildi.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı

Nazım Hikmet

ödül

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER