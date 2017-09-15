O hastalık Lady Gaga'ya sahneyi bıraktırdı

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Gözyaşlarına hâkim olamayan ünlü sanatçı hastalığının belgeselde yer almasını "Zor ama aynı zamanda özgür kılıyor" ifadeleriyle yorumlamıştı. "Çok güçlü bir parçam acının mikrofon olduğuna inanıyor. Acımı buna dönüştürmemiş olsaydım bana hiçbir yararı olmazdı.