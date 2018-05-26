O Higgins - Deportes Iquique maçı ne zaman?

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. O Higgins, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Deportes Iquique takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:30. O Higgins 20 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Deportes Iquique 14 puanda ve 11. sırada. O Higgins, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Deportes Iquique, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 206 kodlu maçı oynayanlar; O Higgins galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.20, Deportes Iquique galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

O Higgins son haftadaki Antofagasta müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Deportes Iquique ise Deportes Temuco maçında 0-0 berabere kaldı.

O Higgins, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 7 gol yedi.

Deportes Iquique, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Deportes Iquique, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.