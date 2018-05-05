O Higgins - Universidad de Chile maçı öncesi rakamlar

O Higgins ve Universidad de Chile, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. 17 puanlı O Higgins 7. sırada bulunuyor, Universidad de Chile 21 puana sahip ve 3. sırada. O Higgins son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Universidad de Chile, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 505 kodlu maçta; İddaa oynayanlar O Higgins kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Universidad de Chile sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

O Higgins son hafta oynanan Antofagasta maçında 0-0 berabere kaldı.

Universidad de Chile, San Luis De Quillota karşılaşmaında 1-0 kazandı.

O Higgins, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. O Higgins, kendi sahasında 11 gol attı, 6 gol yedi.

Universidad de Chile, dış sahada 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universidad de Chile 8 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.