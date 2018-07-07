

Şikâyetler üzerine yapılan kontrolde işletmenin ‘B sınıfı’ hayvanat bahçesi ruhsatı olduğu ortaya çıkmıştı. Hayvanseverlerin tepkisi üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı ekipler, işletmeyi bir kez daha denetledi. Kontrolde hayvanların yaşam alanlarının iyileştirilmesi gerektiği tespit edildi.

Bakanlık yetkilileri, işletmenin 3 ay kapatılması için İstanbul Valiliği’nden talepte bulundu. Valilik de talebi onayladı. Hürriyet’te bilgi veren bakanlık yetkilileri, kafe içerisinden geçen camekanlı koridorun yıkılacağını söyledi. Ancak 3 aylık süre zarfında Khaleesi de dahil bütün hayvanlar işletmede kalmaya devam edecek. 3 ay sonunda işletme bir kez daha denetime tabi tutulacak.