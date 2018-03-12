İran'da düşen Challanger 604 tipi uçağın kokpit ekibinin Hava Trafik Kontrol Merkezi ile yaptığı son konuşmalara Habertürk ulaştı. Pilot ile kule görevlileri arasında geçen konuşmalarda da pilotun yerde ve kalkışta kule ile konuşmaları duyuluyor. Kalkıştan önce İstanbul kule'ye son kez "günaydın" diyen pilot havalandığında da tırmanışta irtifa bilgisi veriyor.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Başaran Holding'e ait Challanger 604 tipi uçak pazar günü Sharjah'tan İstanbul Atatürk Havalimanı'na uçuşta İran'da düştü. 3 mürettebat ve 8 yolcunun yaşamını yitirdiği uçak 8 Mart tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne Atatürk Havalimanı'ndan aynı yolcu ve ekiple kalkış yapmıştı. Kaptan pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'ten oluşan TC-TRB kuyruk tescilli uçağın kokpit ekibinin son konuşmalarına Habertürk ulaştı. Uçağın kuyruk tescili ile anons yapan uçağın pilotu Atatürk Havalimanı'nda yerde ve havalandıktan sonra tırmanışa geçmesiyle ilgili kule görevlileri ile konuşuyor. Konuşmalarda pilotun kule görevlilerin talimatlarını uyguladığı açıkça duyuluyor. Motor çalıştırması ve tırmanışta irtifa bilgilerini vermesi duyuluyor. Kalkışta yapılan konuşmalarda herhangi bir olumsuz durumun da yaşanmadığı açıkça duyuluyor.

Pilot Atatürk Havalimanı Kule'den motor çalıştırmak için izin istiyor. Pilot "TC-TRB günaydınlar motor çalıştıma müsadesi" anonsunu yapıyor. Kule ise "TC-TRB 35 sol için motor çalıştırması serbest" diyor. Havalandığında ise pilot tırmanışla ilgili bilgiler veriyor. Pilot "Radar TRB 5 bin feet" diye anonsta bulunuyor. Kule ise 6 bin feet anonsu yapması sonrası pilot, "Tırmanış 6 bin feet" diyor.

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