İklim Haber ve KONDA’nın birlikte Türkiye çapında 2 bin 595 kişiyle yüz yüze görüşerek hazırladığı “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması”na göre, Türkiye’de halkın yüzde 87’si iklim değişikliğinin yaşandığını düşünüyor. Her 4 kişiden 3’ünün iklim değişikliği konusunda endişeli olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 26’sı iklim değişikliğinden “çok endişeli”, yüzde 50’si de “endişeli.” Araştırma, Türklerin Avrupa’ya kıyasla daha endişeli olduğunu da gözler önüne seriyor. Almanya’da endişeli ve çok endişeli olduğunu söyleyen yüzde 44. Bu oran Fransa’da yüzde 34, Slovenya da ise yüzde 33. Türkiye’de “Hiç endişeli değilim” ve “Endişeli değilim” oranı yüzde 13 olurken, Avrupa’da bu oran yükseliyor. Bu oranlar Almanya’da yüzde 13, Fransa’da yüzde 18, İngiltere’de yüzde 29, İsveç’te yüzde 36, Çekya’da yüzde 43’e ulaşıyor. Avrupa’da kararsızların oranı ise yüzde 42-55 arasında oldukça yüksek bir rakama sahip.

‘DÜZENSİZ HAVA OLAYLARI ARTTI’

Araştırmaya katılan her 10 kişiden en az 8’inin “İklim değişikliği yaşanıyor” demesi, bu konuda önemli bir konsensüs olduğunu ortaya koydu. Gazete Habertürk'ün haberine göre “Küresel ısınmanın yaşandığını düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 86.8’i “Evet” yanıtını verirken, yüzde 10 “Hayır” dedi, yüzde 3.2’si ise soruya yanıt vermemeyi tercih etti. Araştırmada “Türkiye’de sel, fırtına, aşırı sıcaklık, kuraklık gibi düzensiz hava olayları arttı mı yoksa azaldı mı?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 76.3’ü “Arttı” yanıtını verirken, sadece yüzde 6.5’i “Azaldı” ifadesini kullandı.

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