2018 O Ses Türkiye birincisi belli oldu. Tv8'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu O Ses Türkiye yarışmasının 4 Şubat'ta yapılan final bölümü ile şampiyon isim açıklandı. Yarışmanın final bölümünde Aydan Kahraman, Nihat Mugil, Oğulcan Bolcan, Ceren Düzova, Lütfiye Özipek ve Yener Bulut & Ümit Durak yarıştı. Peki, O Ses Türkiye birincisi kim oldu? O Ses Türkiye şampiyonu kim? İşte 2018 O Ses türkiye birincisi...

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ VE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye'nin 4 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan final bölümünde Murat Boz'un takımından Aydan Kahraman, Nihat Mugil, Hadise'nin takımından Oğulcan Bolcan, Yıldız Tilbe'nin takımından Ceren Düzova ve Gökhan Özoğuz'un takımından Lütfiye Özipek ve Yener Bulut & Ümit Durak yarıştı. Şampiyon olabilmek için kıyasıya rekabet içinde olan yarışmacılardan son ikiye Lütfiye Özipek ile Ümit Durak & Yener Bulut kaldı. İki yarışmacı da Gökhan Özoğuz'un takımında yer aldığı için Gökhan Özoğuz 2018 O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu.

Sıra geldi O Ses Türkiye'nin birincisini açıklamaya. SMS aracılığıyla noter huzurunda yapılan halk oylaması sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2018 O Ses Türkiyenin birincisi Lütfiye Özipek oldu.

Lütfiye Özipek, şampiyon olmasının ardından yaptığı açıklamada "O kadar çok heyecanlıyım ki, herkese ama herkese çok fazla teşekkür etmek istiyorum. Birer birer herkese. O kadar mutluyum ki, önce aileme sonra Gökhan'a ve bütün jürilere, Sedef hocama, size ve O Ses Türkiye'ye buradaki güzellikler için çok teşekkür ederim. Bu yarışma çok hakkaniyetli bir yarışma. Çok mutluyum burada olduğum için, çok mutluyum beni seçtiğiniz için." ifadelerini kullandı.

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİMDİR?

2018 O Ses Türkiye birincisi Lütfiye Özipek, 1990 yılında Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Müzik hayatına küçük yaşlarda piyano çalarak başlayan Özipek, günümüze kadar müzikle uğraşmıştır.

Lise eğitimini Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlayan Lütfiye Özipek, ilk olarak University of Nicosia'da caz eğitimi, ardından da İngiltere'de pop müzik ve söz yazarlığı eğitimi aldı ve 2013 yılında mezun oldu.

Kıbrıs'ta konserler veren Lütfiye Özipek, söylediği şarkılarda pop, caz ve alternatif müziğe yer vermiştir. Lütfiye Özipek, aynı zamanda konserlerinden hariç olarak vokal koçluğu da yaparak genç müzisyenlere yardımcı olmaktadır.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

1. sezon: Oğuz Berkay Fidan

2. sezon: Mustafa Bozkurt

3. sezon: Hasan Doğru

4. sezon: Elnur Huseynov

5. sezon: Emre Sertkaya

6. sezon: Dodan Özer

7. sezon: Lütfiye Özipek

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